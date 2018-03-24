Новый советник Трампа уволит нелояльных сотрудников, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует провести масштабные кадровые чистки в американском совете нацбезопасности, в частности, уволить нелояльных к главе государства чиновников, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
"Он собирается убрать почти всех политических ставленников, которых привел (бывший советник президента Герберт) Макмастер", — цитирует издание одного из источников. Другой собеседник издания утверждает, что Болтон уволит чиновников, которые работали с предыдущим президентом США Бараком Обамой, администрацию которого часто критикует Трамп.
Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.