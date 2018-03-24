В США россиянина приговорили к 18 месяцам тюрьмы

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Российский гражданин приговорен в США к 18 месяцам тюрьмы за попытку незаконно провезти в багаже детали огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщила американская иммиграционная и таможенная полиция в пятницу.
По данным обвинения, задержанный не имел разрешения, необходимого для экспорта оружия.
В прошлом году Чеховской признал в суде Чикаго вину в намеренной попытке незаконно вывезти детали оружия. Решением судьи он приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч долларов.