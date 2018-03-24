Госдеп прокомментировал возможную высылку российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 24 мар- РИА Новости. США рассматривают разные варианты в отношении России в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила в пятницу РИА Новости официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Ранее телеканал CNN о ссылкой на неназванный источник сообщил, что Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и решение может быть принято скоро.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.