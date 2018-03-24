В Барселоне более 20 человек пострадали в результате столкновений

МАДРИД, 24 мар — РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании в Барселоне.
Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки. Правоохранительные органы также сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки. Акция протеста у здания представительства испанского правительства продолжается.
Протесты в настоящее время проходят в различных городах автономного сообщества. Самая крупная — на одной из центральных площадей Барселоны, площади Каталонии, где, по данным полиции, собрались около десяти тысяч человек.
В ходе митингов активисты жгут портреты короля, звучат призывы к всеобщей забастовке. Митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии, в том числе проспект Диагональ в Барселоне.
Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон в настоящее время находится в Хельсинки.
"Испанское государство должно знать, что каталонцы не позволят себя подчинить. И мы не позволим себя унизить. У нас честные и порядочные политики в тюрьмах и в изгнании", — говорится в заявлении Пучдемона, которое он опубликовал в социальных сетях.
Между тем спикер парламента Каталонии Роже Торрен не отменил заседание парламента, назначенное на субботу, на котором планируется провести второй тур голосования по кандидатуре депутата Жорди Туруля на пост главы женералитета автономного сообщества, хотя по закону кандидат должен лично присутствовать на заседании.