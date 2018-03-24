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В Барселоне более 20 человек пострадали в результате столкновений

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (531)
01:0524.03.2018
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании. Архивное фотоМашина скорой помощи в Испании. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

МАДРИД, 24 мар — РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании в Барселоне.

Участники акции протеста в Испании. Архивное фото
© AFP 2018 / Pau Barrena
В Каталонии проходят акции протеста из-за решения об аресте ряда политиков
За помощью обратились 24 человека, большинство из них получили ушибы, сообщают медицинские службы города.

Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки. Правоохранительные органы также сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки. Акция протеста у здания представительства испанского правительства продолжается.

Протесты в настоящее время проходят в различных городах автономного сообщества. Самая крупная — на одной из центральных площадей Барселоны, площади Каталонии, где, по данным полиции, собрались около десяти тысяч человек.

В ходе митингов активисты жгут портреты короля, звучат призывы к всеобщей забастовке. Митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии, в том числе проспект Диагональ в Барселоне.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou
Мадрид выступил против экстренного утверждения главы женералитета Каталонии
Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Все они уже доставлены в мадридские тюрьмы.

Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон в настоящее время находится в Хельсинки.

"Испанское государство должно знать, что каталонцы не позволят себя подчинить. И мы не позволим себя унизить. У нас честные и порядочные политики в тюрьмах и в изгнании", — говорится в заявлении Пучдемона, которое он опубликовал в социальных сетях.

Посольство Российской Федерации в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Посольство в Испании считает обвинения Запада в адрес РФ "охотой на ведьм"
В нем он также призывает каталонцев "объединиться ради Каталонии и свободы". Свое обращение политик, которому предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, скрывающийся от испанского правосудия за пределами страны, подписал как "председатель женералитета Каталонии".

Между тем спикер парламента Каталонии Роже Торрен не отменил заседание парламента, назначенное на субботу, на котором планируется провести второй тур голосования по кандидатуре депутата Жорди Туруля на пост главы женералитета автономного сообщества, хотя по закону кандидат должен лично присутствовать на заседании.

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