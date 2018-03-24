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Ответ Брюсселя: ЕС отзывает посла из России

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (686)
01:0424.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фотоФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера, заявил шведский премьер-министр Стефан Левен.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Россия выразила готовность сотрудничать с Британией по "делу Скрипаля"

Также источник РИА Новости предупредил, что некоторые страны Европы могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Собеседник агентства сообщил, что посла Эдерера могут отозвать для консультаций в Брюссель примерно на месяц.

"Решение — за внешнеполитической службой ЕС. Не думаю, что есть дата, но я думаю, что мы говорим примерно о месяце", — ответил он на вопрос, на какой срок отозван посол для консультаций и есть ли дата его возвращения в Москву.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного Лондоном, и его дочь Юлию обнаружили без сознания в центре города Солсбери. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
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Великобритания утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" растиражировали зарубежные СМИ с подачи Вила Мирзаянова, который не имел никакого отношения к созданию химического оружия.

Официальный Лондон вскоре обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля и объявил о высылке 23 российских дипломатов и заморозке двусторонних контактов с Россией на высшем уровне. Москва отрицает какое-либо отношение к инциденту и называет обвинения бездоказательными, в связи с чем были введены зеркальные меры. Россия выслала 23 британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

Ответ Евросоюза

Евросоюз подготовил ответ России по "делу Скрипаля". Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава Французской Республики заявил, что Евросоюз пришел к таким же выводам по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его, что и Великобритания.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Этот вывод позволяет совершенно ясно установить, что происхождение вещества, которое было применено, <…> проистекает из России", — сказал президент Франции на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе по итогам Евросовета, говоря об ответе Евросоюза на мнимую причастность России к происшествию с Скрипалем.

Французский лидер также заявил, что Берлин и Париж в ближайшее время примут скоординированные решения по инциденту в Солсбери.
"Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения", — заявил Макрон.

Саммит ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В свою очередь, Меркель заявила о представленных премьер-министром Соединенного королевства Терезой Мэй "определенных доказательств", которые указывают на "российский след".

Главы государств и правительств 28 стран-членов Евросоюза в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент со Скрипалем. Так, Греция, Кипр, Венгрия, Чехия и Италия изначально заняли сдержанную позицию в отношении бездоказательных обвинений в адрес России. Однако среди стран ЕС звучали и призывы к новым санкциям, которые в конечном итоге поддержаны не были.

Реакция Кремля

Российские власти выразили сожаление в связи с решением Евросоюза отозвать посла на консультации.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны, и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал возможность введения ответных в случае высылки российских дипломатов из некоторых стран ЕС.

"Нам сначала нужно дождаться каких-то решений, понять, на основании чего они принимались и с какими формулировками. Потом уже можно о чем-то говорить", — сказал Песков.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Юнкер оговорился, назвав "причастность" России к делу Скрипаля приятной
Пресс-секретарь президента также отметил, что российской стороне не предоставляют информацию по "делу Скрипаля".

"Нам неизвестно, какими именно данными оперировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу. Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля", — добавил Песков.

Поддержали антироссийскую политику

В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что Россия до сих пор не получила от британской стороны никаких доводов, чтобы можно было дать ответы по инциденту в Солсбери. При этом российские дипломаты вновь подтвердили готовность Москвы к сотрудничеству по "делу Скрипаля".

Полицейские на автостоянке рядом с местом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юля были найдены отравленными, Солсбери. 13 марта 2018
© AP Photo / Matt Dunham
Дочь Скрипаля могла прийти в себя после отравления, пишут СМИ
В дипломатическом ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что Евросоюз поддержал позицию Британии по инциденту в Солсбери. Как отметил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин, ЕС предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью — поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте".

Замглавы МИД Александр Грушко, в свою очередь, заявил послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру о безосновательности и неприемлемости заключений Евросовета по инциденту в Солсбери.

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