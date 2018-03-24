Ответ Брюсселя: ЕС отзывает посла из России

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера, заявил шведский премьер-министр Стефан Левен.
Также источник РИА Новости предупредил, что некоторые страны Европы могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Собеседник агентства сообщил, что посла Эдерера могут отозвать для консультаций в Брюссель примерно на месяц.
"Решение — за внешнеполитической службой ЕС. Не думаю, что есть дата, но я думаю, что мы говорим примерно о месяце", — ответил он на вопрос, на какой срок отозван посол для консультаций и есть ли дата его возвращения в Москву.
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного Лондоном, и его дочь Юлию обнаружили без сознания в центре города Солсбери. Обоих пострадавших госпитализировали.
Официальный Лондон вскоре обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля и объявил о высылке 23 российских дипломатов и заморозке двусторонних контактов с Россией на высшем уровне. Москва отрицает какое-либо отношение к инциденту и называет обвинения бездоказательными, в связи с чем были введены зеркальные меры. Россия выслала 23 британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства.
Ответ Евросоюза
Евросоюз подготовил ответ России по "делу Скрипаля". Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава Французской Республики заявил, что Евросоюз пришел к таким же выводам по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его, что и Великобритания.
Французский лидер также заявил, что Берлин и Париж в ближайшее время примут скоординированные решения по инциденту в Солсбери.
"Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения", — заявил Макрон.
Главы государств и правительств 28 стран-членов Евросоюза в первый день встречи в верхах в Брюсселе потребовалось более трех часов дебатов, чтобы выработать общий ответ на инцидент со Скрипалем. Так, Греция, Кипр, Венгрия, Чехия и Италия изначально заняли сдержанную позицию в отношении бездоказательных обвинений в адрес России. Однако среди стран ЕС звучали и призывы к новым санкциям, которые в конечном итоге поддержаны не были.
Реакция Кремля
Российские власти выразили сожаление в связи с решением Евросоюза отозвать посла на консультации.
Он также прокомментировал возможность введения ответных в случае высылки российских дипломатов из некоторых стран ЕС.
"Нам сначала нужно дождаться каких-то решений, понять, на основании чего они принимались и с какими формулировками. Потом уже можно о чем-то говорить", — сказал Песков.
"Нам неизвестно, какими именно данными оперировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу. Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля", — добавил Песков.
Поддержали антироссийскую политику
В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что Россия до сих пор не получила от британской стороны никаких доводов, чтобы можно было дать ответы по инциденту в Солсбери. При этом российские дипломаты вновь подтвердили готовность Москвы к сотрудничеству по "делу Скрипаля".
Замглавы МИД Александр Грушко, в свою очередь, заявил послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру о безосновательности и неприемлемости заключений Евросовета по инциденту в Солсбери.