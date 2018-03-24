Tumblr сообщил об удалении 84 "связанных с Россией" аккаунтов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунта, которые, по их утверждению, связаны с Россией и "вмешательством в американские президентские выборы" в 2016 году, сообщается в заявлении в блоге компании.

"Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунта, связанные с российским правительством через "Агентство интернет-исследований"… Мы проинформировали правоохранительные органы, заблокировали все аккаунты и удалили оригинальные посты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания предоставила минюсту страны информацию, которая, в том числе, привела к идентификации личностей 13 российских граждан, против которых в США выдвинуты обвинения по вмешательству в выборы. Представители сервиса отметили, что намерены информировать пользователей, которые размещали или отмечали контент удаленных микроблогов.

Ранее офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в их числе Евгения Пригожина, и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований, в связи с "вмешательством в выборы".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также велось в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Ранее в четверг комитет по разведке палаты представителей США опубликовал итоговый доклад по "российскому вмешательству в выборы в США". В докладе отмечалось, что комитет не нашел свидетельств сговора между Москвой и предвыборной кампанией победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.