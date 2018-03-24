Россия выразила готовность сотрудничать с Британией по "делу Скрипаля"

ЛОНДОН, 24 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посол России в Британии Александр Яковенко заверил в письме пострадавшему при инциденте в Солсбери полицейскому Ника Бейли в том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, и подтвердил, что Россия готова сотрудничать с британскими властями в расследовании инцидента.
Яковенко выразил полицейскому благодарность за храбрость при реагировании на инцидент.
"Я с облегчением узнал, что вас выписали из больницы и вы воссоединились со своей семьей. Я желаю вам полного выздоровления и надеюсь, что вы сможете вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность вам за храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта в Солсбери, которые, я надеюсь, также скоро поправятся", — отметил посол.
Отравление Скрипаля
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Скрипаль оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали за государственную измену. Бывшего офицера ГРУ и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.
Как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, Россия, вероятно, причастна к отравлению Скрипаля, однако Москва называет подобные заявления необоснованными и отвергает обвинения.
Несмотря на позицию России, Лондон принял решение выслать 23 российских дипломатов из страны. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с российской стороной на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры: