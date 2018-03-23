МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на утверждения британских официальных лиц о том, что следы преступлений против россиян в Великобритании ведут в Кремль. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Facebook.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй предоставила лидерам ЕС доказательства российского следа в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Четвертого марта Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".
МИД напомнил в пятницу, что нервно-паралитический газ под кодовым западным названием "Новичок" в Российской Федерации никогда не производился.