Захарова ответила на слова о "ведущих в Кремль" следах преступлений

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на утверждения британских официальных лиц о том, что следы преступлений против россиян в Великобритании ведут в Кремль. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Facebook.

"Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании "ведут в Кремль". Хочется добавить: а обрываются в Темзе", — написала Захарова.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй предоставила лидерам ЕС доказательства российского следа в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Четвертого марта Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

Владимир Путин назвал обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля "чушью". Он подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.

МИД напомнил в пятницу, что нервно-паралитический газ под кодовым западным названием "Новичок" в Российской Федерации никогда не производился.