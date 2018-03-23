В теракте во Франции погиб гражданин Португалии

Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительство Португалии заявило, что среди трех жертв теракта на юге Франции был гражданин Португалии, сообщило агентство Франс Пресс.

"Власти Франции подтвердили нашим консульским службам смерть гражданина Португалии", — цитирует агентство представителя департамента республики по делам проживающих за рубежом граждан Мигеля Сильву.

Детали смерти португальского гражданина не уточняются.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.

В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России