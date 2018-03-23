МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании вывезла скамейку, на которой в Солсбери нашли отравленных британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, одетые в защитные костюмы полицейские упаковали скамейку в пластик, вырезали предмет при помощи электропилы и вывезли с места инцидента.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>