Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом сообщает телеканал RT.

Все началось с поста в Twitter Брайана Актона, одного из создателей WhatsApp, который запустил в Сети флешмоб #deletefacebook.

"Пришло время #удалитьфейсбук", — написал Актон.

"Что такое Facebook?" — поинтересовался у него Маск.

На это один из пользователей спросил: "Слабо удалить страницу SpaceX в Facebook?"

"Не знал, что у нас она была. Сделаем", — ответил Маск.

После того, как журналисты BuzzFeed и The Wire Report отправили Маску скрины страниц его компаний на Facebook, он ответил: "Абсолютно. В любом случае, выглядит отстойно".

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Сейчас страниц SpaceX и Tesla на Facebook нет.

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

В четверг основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.