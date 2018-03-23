Стали известны подробности о взявшем заложников на юге Франции

Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Выходец из Марокко Редуан Лакдим, который устроил теракт на юге Франции, ранее был осужден и находился под контролем как "представляющий угрозу госбезопасности", сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Исполнитель преступления жил в Каркасоне, родился 11 апреля 1992 года в Марокко. Он находился под контролем как "представляющий угрозу госбезопасности", — сказал прокурор Парижа Франсуа Моленс на пресс-конференции, которую транслирует телеканал BFMTV

По словам прокурора, Лакдим ранее был осужден: первый раз в 2011 году, второй раз в 2015 году.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяло ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация