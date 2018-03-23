Стали известны подробности о взявшем заложников на юге Франции

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Выходец из Марокко Редуан Лакдим, который устроил теракт на юге Франции, ранее был осужден и находился под контролем как "представляющий угрозу госбезопасности", сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.BFMTV.
По словам прокурора, Лакдим ранее был осужден: первый раз в 2011 году, второй раз в 2015 году.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяло ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация