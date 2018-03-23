Генсек ООН надеется на конструктивные отношения с новым советником Трампа

ООН, 23 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает выстроить конструктивные отношения с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, "нет никакого ООН", а все страны должны идти за "настоящим лидером" в лице США.

"Генеральный секретарь установил очень конструктивные и позитивные отношения с генералом, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, и рассчитывает на продолжение этих отношений с послом Болтоном", — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее в марте Макмастер во время визита в Нью-Йорк встречался с Антониу Гутеррешем.

Джон Болтон займет новый пост 9 апреля и станет уже третьим по счету советником по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа. Болтон имеет репутацию "ястреба" и бескомпромиссного консерватора, одного из организаторов войны в Ираке и сторонника жесткой линии в отношении КНДР и Ирана.