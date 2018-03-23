В рамках расследования серии атак на юге Франции задержали одного человека

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Один человек из окружения Редуана Лакдима, ликвидированного в пятницу после череды нападений на юге Франции, помещен под стражу, заявил в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Около часа назад был задержан один человек. Я не могу сказать вам его имя, я могу отметить, что он был близким (Лакдиму)", — сказал Моленс.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяло "Исламское государство" (запрещено в России).