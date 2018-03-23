Лавров назвал нового советника Трампа "жестким дипломатом и политиком"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новый советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон — жесткий дипломат и политик и будет проводить ту линию, которую обозначает лидер США Дональд Трамп, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он безусловно жесткий дипломат и политик. Разумеется, он будет проводить ту линию, которую обозначает президент США Дональд Трамп", — сказал он, комментируя по просьбе журналистов назначение Болтона.

По словам Лаврова, Трамп принимает решение о назначении того или иного чиновника в зависимости от своего собственного понимания задач, которые стоят перед администрацией США.

Лавров также назвал Болтона профессионалом.

"Я с ним работал. Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушёл с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек", — сказал глава МИД РФ.