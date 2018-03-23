Поклонская пошутила в ответ на заявление о ее украинском гражданстве

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление члена фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде Сергея Лещенко о том, что ее якобы до сих пор не лишили украинского гражданства. Об этом сообщает RT.

"Хочу поблагодарить депутата с Украины Сергея Лещенко, который с упорством, достойного лучшего применения, пытается с трибуны Верховной рады выяснить вопрос наличия или отсутствия у меня украинского гражданства. Давно ведь говорила, что с марта 2014 года являюсь гражданкой Российской Федерации", — заявила она.

После этого бывший крымский прокурор на украинском языке пошутила, что если в Киеве настаивают, то она может подумать над возможностью поучаствовать в выборах президента Украины.

"Поверьте, видя, как действующая "майданная власть" потерялась в трех соснах, люди ждут того, кто сможет навести порядок в стране, способной развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом", — добавила Поклонская.

Ранее Лещенко заявил, что обращался с вопросом о гражданстве Поклонской в Совет нацбезопасности и обороны, администрацию президента, МИД и СБУ, однако все эти инстанции перекладывают ответственность друг на друга.

В марте Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру Украины заявление с просьбой начать расследование в отношение нескольких украинских политиков и чиновников, среди которых значился Петр Порошенко, причастных, по ее мнению к госперевороту на Украине. В ответном сообщении СБУ признала ее в качестве депутата Госдумы Российской Федерации и отметила, что ее заявление направлено для организации досудебного расследования.