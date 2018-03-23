Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу

МЕХИКО, 23 мар – РИА Новости. Мартин Вискарра, занимавший пост первого вице-президента Перу, в пятницу вступил в должность президента страны после отставки с поста главы государства Педро Кучински.

Церемонию вступления Вискарры в должность провел глава конгресса Луис Галаррета, она транслировалась телеканалом парламента. Вискарра принес присягу, а Галаррета затем надел на Вискарру президентскую ленту. Как ожидается, затем Вискарра выступит с обращением к конгрессменам. Ранее конгресс утвердил заявление об отставке Кучински.

Вискарра родился в Лиме 22 марта 1963 года. В политике он недолго — до 2010 года инженер Вискарра занимался исключительно строительным бизнесом, а затем был избран губернатором региона Мокегуа. В 2014 году он отказался от переизбрания на этот пост, зато уже в 2016 появился в "обойме" Кучински. Вискарра занял пост министра транспорта и связи, первого вице-президента и посла в Канаде.