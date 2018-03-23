Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин

БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Переименование бывшей югославской республики Македония в ходе переговоров с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС должно учитывать достоинство обеих стран, заявил македонский премьер Зоран Заев в ходе встречи с главой МИД Греции Никосом Котзиасом.
Глава МИД Греции прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Николой Димитровым, после чего заявил, что Афины и Скопье "согласовали свои пожелания и решили некоторые вопросы", в частности, обсудили подходы к будущему международному соглашению. Котзиас затем встретился с премьером Заевым.
"Остается и далее развивать двусторонние отношения, сохранять их и поддерживать и делать еще лучше, пока вопрос названия не будет решен, так как граждане нашей страны, наши друзья в ЕС и в международном сообществе ожидают решения этого вопроса", — добавил македонский премьер.
Переговоры по "македонской проблеме" продолжатся 30 марта в Вене, где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.
Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".