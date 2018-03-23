Заев: новое название Македонии должно соблюдать достоинство Скопье и Афин

БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Переименование бывшей югославской республики Македония в ходе переговоров с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС должно учитывать достоинство обеих стран, заявил македонский премьер Зоран Заев в ходе встречи с главой МИД Греции Никосом Котзиасом.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Глава МИД Греции прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Николой Димитровым, после чего заявил, что Афины и Скопье "согласовали свои пожелания и решили некоторые вопросы", в частности, обсудили подходы к будущему международному соглашению. Котзиас затем встретился с премьером Заевым.

"Фокус наших разговоров должен быть на будущем наших стран. Мы должны быть решительными, делать шаги, которые нас приведут к решению единственного открытого вопроса между двумя странами. Я уверен, что такой подход приведет к решению, которое даст достаточно аргументов органам двух государств и оппозиции, чтобы принять то (решение – ред.), что соблюдет достоинство и Республики Македония и Республики Греция", — цитирует пресс-служба Заева.

"Остается и далее развивать двусторонние отношения, сохранять их и поддерживать и делать еще лучше, пока вопрос названия не будет решен, так как граждане нашей страны, наши друзья в ЕС и в международном сообществе ожидают решения этого вопроса", — добавил македонский премьер.

На что Котзиас, по данным пресс-службы македонского кабмина, ответил, что Греция "как страна-член НАТО и ЕС с самой долгой демократической традицией в регионе", несет большую ответственность за решение данного вопроса и нахождение компромисса.

Переговоры по "македонской проблеме" продолжатся 30 марта в Вене, где Котзиас встретится со своим коллегой Димитровым в присутствии спецпредставителя ООН Мэтью Нимица.

Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".