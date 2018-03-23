Трамп: США имеют самые мощные ядерные силы в мире

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США самые мощные ядерные силы в мире, но выразил надежду, что они никогда ими не воспользуются.

"Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться", — сказал Трамп.

Трамп подписал в пятницу бюджет США на 2018 год.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.