Макрон назвал захват заложников на юге Франции терактом

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее на юге страны, где были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов.

"Наша страна подверглась исламистской террористической атаке", — сказал Макрон, выступая с заявлением в министерстве внутренних дел.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация