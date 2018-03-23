Кукабара съела живую змею перед камерой

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в сеть ролик, на котором видно, как кукабара съедает змею. Об этом сообщает ABC Australia.

При этом видно, что змея еще жива и пытается сопротивляться. В ответ на это птица бьет ее о забор, на котором сидит. Всего процесс обеда занял у кукабары около 10 минут.

"Змея извивалась до самого конца. Когда кукабара улетела, от нее остался только хвостик. Она съела ее полностью", — рассказывает автор видео.

Уотсон признается, что часто замечает этих птиц у себя на заднем дворе, но такую картину наблюдал впервые.

Кукабары принадлежат семейству зимородковых, а название получили из-за своих криков, похожих на человеческий хохот. Крик начинается как низкий "цокающий" смех, который перерастает в пронзительное "ха-ха-ха".