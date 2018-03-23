РФ разочарована позицией США и Грузии по российской резолюции СПЧ ООН

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия разочарована тем, что США и Грузия на заседании Совета ООН по правам человека в четверг голосовали против внесенного российской делегацией резолюции о "Целостности судебной системы", сообщает МИД РФ.

В четверг СПЧ ООН принял резолюцию "Целостность судебной системы", соавторами которой стали Белоруссия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Сирия, Таджикистан и Эфиопия. В частности, резолюция призывает государства к незамедлительному закрытию всех секретных пенитенциарных учреждений.

"Разочарованы позицией проголосовавших против данной резолюции делегаций США и Грузии, а также ряда государств-членов Евросоюза, воздержавшихся при голосовании. Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире", — сказано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество, неправительственные правозащитные организации, специальные процедуры Совета ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека добиваться от США, Великобритании и других участников "глобальной антитеррористической коалиции" раскрытия всей информации о совершенных ими и их союзниками в ходе "войны с террором" нарушениях прав человека". Кроме того, МИД обращается с призывом провести объективное и беспристрастное расследования всех инцидентов и привлечения к ответственности виновных.

"В резолюции содержится призыв к государствам, в которых имеются военные суды или трибуналы по расследованию уголовных дел, обеспечить, чтобы эти органы были неотъемлемой частью национальной судебной системы и применяли принципы судопроизводства, закрепленные на международном уровне в качестве гарантий справедливого правосудия", — говорится в документе.

"Отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. Яркий тому пример — тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки", — сказано в комментарии. В этой связи глубокую озабоченность МИД РФ вызывает "недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму".