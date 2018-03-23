В Киеве арестовали Савченко на два месяца

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативы внесения залога депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, передает корреспондент РИА Новости.

"Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", — сказал судья по делу Евгений Сидоров в пятницу на заседании.

Защита подозреваемой намерена обжаловать решение об аресте.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.

При этом Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована российским президентом, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать главой государства, если народ ее поддержит.