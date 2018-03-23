В Киеве арестовали Савченко на два месяца

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативы внесения залога депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, передает корреспондент РИА Новости.
Защита подозреваемой намерена обжаловать решение об аресте.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов.
При этом Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована российским президентом, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать главой государства, если народ ее поддержит.