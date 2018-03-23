В Греции хозяина "Олимпиакоса" обвинили в контрабанде наркотиков

АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости. Прокурор в Греции начала уголовное преследование известного греческого судовладельца, владельца футбольного клуба "Олимпиакос" Вангелиса Маринакиса в связи с делом Noor 1 – контрабандой крупнейшей в мире партии героина, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

В июне 2014 года береговая охрана Греции изъяла в порту Пирей тонну героина, который перевозили на танкере Noor-1 под флагом Того. Через несколько дней после первой партии было обнаружено еще 1,1 тонны героина с этого же танкера. По оценке сотрудников управления по борьбе с наркотиками береговой охраны Греции, стоимость героина могла доходить до 200 миллионов евро. Это крупнейшая в мире партия героина, изъятого спецслужбами. При этом, как сообщил РИА Новости знакомый с ходом расследования источник, еще 900 килограммов героина с судна успели вывезти из Греции.

"Прокурор Пирея Ирини Дзива начала уголовное преследование за финансирование и хранение наркотических средств, участие в преступном сообществе, транспортировку, перевозку и продажу наркотических средств в отношении судовладельца Вангелиса Маринакиса и трех его коллег в связи с делом судна Noor 1", — говорится в сообщении.

В связи с серьезностью дела прокурор Арепага (Верховного суда Греции) Кесни Димитриу потребовала передать дело судебному следователю по борьбе с коррупцией, сообщает агентство.

Обвинение было составлено после завершения предварительного следствия, в рамках которого были проверены денежные переводы на финансирование корабля, перевозившего наркотики, пишет АМНА.

В то же время прокурор попросил провести дальнейшее расследование на предмет возможной контрабанды топлива и отмывания полученных преступным путем денег, также в составе преступной организации.

Газета "Катимерини" пишет, что вместе с Маринакисом обвиняются его соратники — бывший гендиректор компании Capital, зарегистрированной в США, Никос Синтихакис, адвокат Вангелис Байрактарис и страховой агент Илиас Цакирис.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос в июле прошлого года с трибуны парламента сообщил, что гендиректор принадлежащей Маринакису компании Синтихакис был задержан в афинском аэропорту за незаконный ввоз в Грецию 620 тысяч евро, законность которых необходимо подтвердить.

Поводом для проведения операции стала информация американского управления по борьбе с наркотиками (DEA, Drug Enforcement Administration) о переправке большого количества героина три раза в год из Ирана в Европу. По информации DEA, пять тонн героина шли по коридору Иран-Стамбул, Албания-Косово-Европа. Среди арестованных были и граждане Турции. Один из арестованных греков — владелец судна Noor-1 Макис Яннусакис — был приговорен к пожизненному сроку. Пожизненные сроки получили еще один грек и двое турок, к длительным срокам были приговорены другие участники дела.

Заявления "Олимпиакоса" в связи с решением прокурора пока нет. Никаких публикаций о деле нет и в принадлежащих Маринакису греческих СМИ.

Маринакис является одним из самых влиятельных греческих бизнесменов. Он является судовладельцем, медиамагнатом, хозяином ФК "Олимпиакос".