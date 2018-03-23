ЕС ответил России‍ по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Франция и Германия в ближайшее время примут скоординированные решения по ЧП в Солсбери, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это требует координированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения", — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Брюсселе по итогам Евросовета, говоря об ответе ЕС на якобы причастность России к отравлению Сергея Скрипаля.

Глава государства подчеркнул, что Евросоюз пришел к тем же выводам, что и Великобритания. "Этот вывод позволяет совершенно ясно установить, что происхождение вещества, которое было применено, <…> проистекает из России", — добавил Макрон.

Меркель, в свою очередь, сообщила, что премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Скрипаля и его дочери.

Она не уточнила, какие именно были доказательства, но, по ее словам, экспертиза Лондона "очень основательна и никем не ставится под вопрос". Она отметила, что выводы, сделанные на основании этих сведений, "вероятно, не будут сильно отличаться от тех, которые будут представлены в экспертизе Организации по запрещению химического оружия".

Меркель подчеркнула, что, за неимением других правдоподобных объяснений произошедшего, страны ЕС согласились с версией британской стороны: "Весьма очевидно, что Россия несет ответственность".

ЕС обсудит меры

Канцлер Германии также рассказала, что Франция и ФРГ будут координироваться в вопросе о реакции на отравление Скрипаля, а конкретные меры будут представлены после завершения координации.

Она напомнила, что Евросоюз решил отозвать своего постоянного представителя в России Маркуса Эдерера для консультаций. Что касается реакции Германии и Франции, то они продолжат обсуждение конкретных мер и представят их после согласования.

По словам премьера Ирландии Лео Варадкара, другие страны могут принять решения на национальном уровне уже на следующей неделе. Он уточнил, что некоторые намерены выдворять дипломатов или отзывать посла, но каждая будет принимать решение самостоятельно.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

При этом проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" растиражировали зарубежные СМИ с подачи Вила Мирзаянова, который не имел отношения к созданию химоружия.

Позднее британские власти выслали 23 российских дипломата, а также решили заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.