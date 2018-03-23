Посол России в Эстонии предположил, зачем понадобилось "дело Скрипаля"

ТАЛЛИН, 23 мар — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посол России в Эстонии Александр Петров не исключает того, что отравление британского шпиона экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери является провокацией против России, направленной, в том числе, против строительства газопровода "Северный поток-2".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

"Это провокация против России. Здесь мотивов может быть сколько угодно. Я сейчас не хочу пускаться в изложение всяких версий, но меня удивило самого, что здесь есть привязка, например, к строительству "Северного потока-2", — сказал в пятницу Петров на пресс-конференции в посольстве РФ в Таллине.

По словам посла, Великобритания — одна из противниц прокладки газопровода, а Германия является сторонником его строительства. "И почему бы силой чувства солидарности членов Евросоюза не убедить Германию отказаться от поддержки этого проекта. Это одна из версий, которая всплывет после покушения", — отметил Петров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд европейских стран и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.