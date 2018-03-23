СПЧ ООН продлил мандат комиссии по правам человека в Южном Судане

ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека продлил на год мандат комиссии по ситуации с правами человека в Южном Судане.

Решение о продлении мандата комиссии содержится в резолюции, принятой по итогам 37-й сессии Совета ООН по правам человека. В документе, в частности, выражается крайняя обеспокоенность ситуацией с правами человека в Южном Судане, в том числе, подозрениями на военные преступления и преступления против человечности.

Резолюция по Южному Судану была принята без голосования.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.

Ранее Совет Безопасности ООН 15 марта единогласно принял резолюцию о продлении на год миротворческой миссии в Республике Южный Судан (МООНЮС). Согласно тексту резолюции, численность "голубых касок" останется прежней.