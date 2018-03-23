Высланные из России британские дипломаты покинули Москву

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Объявленные персонами нон грата в рамках ответных мер Москвы британские дипломаты покинули Россию, сообщили РИА Новости в пресс службе посольства Великобритании.

"Британские дипломаты покинули РФ",- указал собеседник агентства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.