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Серия нападений на юге Франции: все говорит о теракте

Сюжет:
Захват заложников во Франции (23)
19:0923.03.2018
(обновлено: 19:24 23.03.2018)
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© REUTERS / Regis DuvignauСотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© REUTERS / Regis Duvignau

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Серия нападений произошла в пятницу в департаменте Од на юге Франции, в результате трех нападений погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© AP Photo / La Depeche Du Midi
Мнение: инициатор захвата заложников во Франции хотел "толкнуть падающего"

Как стало известно, преступник, совершивший все нападения, сначала убил одного человека и ранил второго, затем напал на спецназ, а после захватил заложников в супермаркете.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент страны Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявили, что речь может идти о теракте.

Нападения

Информация о захвате заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб начала поступать около 11.40 местного времени (13.40 мск). Сообщалось, что вооруженный мужчина, выкрикивавший "Аллах Акбар", удерживает в плену клиентов магазина. Он требовал освобождения из-под стражи фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что автомобилист открыл огонь по группе безоружных спецназовцев, возвращавшихся с пробежки в городе Каркассон в восьми километрах от коммуны. Впоследствии оказалось, что стрельбу по спецназу открыл тот же человек, что вскоре захватил заложников в магазине.

Части заложников удалось покинуть магазин, а один из прибывших к месту происшествия жандармов обменял себя на оставшегося в плену человека.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон заявил, что террористическая угроза во Франции остается высокой

Во второй половине дня силовики осуществили штурм магазина, в ходе которого злоумышленник был ликвидирован.

Глава МВД Франции Жерар Коллон, прибывший в Треб, рассказал, что перед нападением на спецназ и захватом заложников преступник убил одного человека и ранил другого, отобрав у них автомобиль.

По данным телеканала BFMTV, "по меньшей мере трое погибших и двое раненых вменяются в вину (злоумышленнику) в Требе.

Портрет злодея

По словам министра, возмутителем спокойствия был 26-летний житель Каркассона по имени Редуан Лакдим. Он был известен правоохранительным органам как мелкий торговец наркотиками, однако не проявлял экстремистских настроений и считался не представляющим угрозы.

Коллон заверил, что мужчина действовал в одиночку и назвал его террористом.

Сотрудники полиции в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© AP Photo / La Depeche Du Midi
Захватившего заложников на юге Франции мужчину ликвидировали в ходе штурма‍

О том, что произошедшее в Оде может быть терактом, заявили также премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент страны Эммануэль Макрон.

После того, как Лакдим был ликвидирован, агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение, однако не предоставила никаких доказательств связи злоумышленника с группировкой.

Реакции

Президент Франции Эммануэль Макрон, в пятницу принимавший участие в саммите глав стран ЕС в Брюсселе, напомнил, что "террористическая угроза продолжает оставаться высокой", в первую очередь, потому, что "на протяжении нескольких месяцев существует так называемая эндогенная угроза".

По словам французского лидера, в стране много экстремистски настроенных лиц, некоторые из них имеют неустойчивую психику или психические отклонения. За ними ведется наблюдение, и они представляют террористическую угрозу для Франции, отметил Макрон. "На этих людей может оказывать влияние ИГ* или другие силы, связанные с террористическими группировками", — добавил президент Франции.

Сотрудники правоохранительных органов в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018
© AFP 2018 / Eric Cabanis
При захвате заложников на юге Франции погибли три человека

В свою очередь, лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинила Макрона в "катастрофической слепоте".

"Макрон реагирует на исламистскую атаку, совершенную иностранцем, рядом с той, которая открыла в Европу беспрецедентную миграционную волну. Катастрофическая слепота!" – написала Марин Ле Пен в своем Twitter, указывая на то, что Макрон делал свои заявления о характере теракта на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ле Пен заявила, что, в случае, если подтвердится, что Лакдим находился под контролем за экстремистские взгляды, ответственность за произошедшее понесут те, кто "отверг предложение депутатов "Национального фронта" незамедлительно выдворять иностранцев, находящихся в списке представляющих угрозу национальной безопасности".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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