БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, оговорился и назвал "весьма приятной" приписываемую России Великобританией ответственность в "деле Скрипаля". При этом глава исполнительной коллегии Евросоюза, известный острословием, поспешил, улыбаясь, исправить оговорку.

Юнкер — единственный из руководителей институтов ЕС, кто поздравил Владимира Путина с переизбранием президентом России и заявил о важности поддержания Евросоюзом политического диалога.

"Мы все согласны, что это весьма приятно… вероятно, что Россия стоит за этой ужасной атакой", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Как указал ранее в пятницу РИА Новости директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн, британцы в ситуации с отравлением в Солсбери "заинтересованы улучшить свои позиции на переговорах по Brexit и помешать сближению между Европейским союзом и Россией".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.