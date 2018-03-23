Взаимная высылка дипломатов может привести к хаосу, считает эксперт

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российско-британский кризис может привести к новому феномену в истории международных отношений — многосторонней дипломатической войне, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Он напомнил, что дипломаты как раз и нужны для того, чтобы поддерживать контакты, и их функция тем важнее, чем сложнее ситуация.
Ранее в пятницу премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Премьер отметил, что ирландские власти в ближайшие дни также рассмотрят вопрос о возможных "индивидуальных действиях в отношении российских дипломатов в Ирландии".
Источник в ЕС, знакомый с вопросом, сообщил, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер может быть отозван для консультаций в Брюссель примерно на месяц.
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Источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. Как пишет газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в число этих стран входят Франция, Польша, Латвия, Литва и Эстония.
Он опасается, что российско-британский кризис может привести к новому феномену в истории международных отношений — многосторонней дипломатической войне.
"Заявленное намерение некоторых стран выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией чревато перекрестными высылками. Россия, надо полагать, ответит симметрично. Это может привести к настоящему хаосу в отношениях. Даже в двусторонних дипломатических конфликтах сейчас трудно остановиться — смотрите, например, опыт России и США 2016-2017 годов. А если битва становится многосторонней, тогда вообще невозможно разобраться, где симметрия. Урон будет серьезным", — считает Лукьянов.
В пятницу пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил, что Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России. Эстония также рассматривает возможность высылки российских дипломатов, заявил в пятницу в Брюсселе премьер Юри Ратас.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.