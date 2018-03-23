Взаимная высылка дипломатов может привести к хаосу, считает эксперт

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российско-британский кризис может привести к новому феномену в истории международных отношений — многосторонней дипломатической войне, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Он напомнил, что дипломаты как раз и нужны для того, чтобы поддерживать контакты, и их функция тем важнее, чем сложнее ситуация.

Ранее в пятницу премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Премьер отметил, что ирландские власти в ближайшие дни также рассмотрят вопрос о возможных "индивидуальных действиях в отношении российских дипломатов в Ирландии".

Источник в ЕС, знакомый с вопросом, сообщил, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер может быть отозван для консультаций в Брюссель примерно на месяц.

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Источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери. Как пишет газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, в число этих стран входят Франция, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

"Евросоюз отозвал своего посла из Москвы, что само по себе беспрецедентно — отношения между Россией и ЕС как организацией всегда оставались в стороне от чисто политических бурь, проносившихся между Россией и отдельными странами-членами. Делегация Европейского союза занимается в основном экономическими вопросами, но сейчас ЕС решил действовать как единая политическая единица", — отметил Лукьянов в комментарии на странице своего журнала "Россия в глобальной политике".

Он опасается, что российско-британский кризис может привести к новому феномену в истории международных отношений — многосторонней дипломатической войне.

"Заявленное намерение некоторых стран выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией чревато перекрестными высылками. Россия, надо полагать, ответит симметрично. Это может привести к настоящему хаосу в отношениях. Даже в двусторонних дипломатических конфликтах сейчас трудно остановиться — смотрите, например, опыт России и США 2016-2017 годов. А если битва становится многосторонней, тогда вообще невозможно разобраться, где симметрия. Урон будет серьезным", — считает Лукьянов.

Он напомнил, что вообще-то дипломаты как раз и существуют, чтобы разговаривать и поддерживать контакты. "И чем хуже отношения и острее ситуация, тем важнее именно такая функция", — напомнил политолог.

В пятницу пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил, что Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России. Эстония также рассматривает возможность высылки российских дипломатов, заявил в пятницу в Брюсселе премьер Юри Ратас.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.