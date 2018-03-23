Постпред России при ЕС объяснил, зачем Лондону понадобилось "дело Скрипаля"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Действия Лондона вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются попыткой отвлечь внимание мировой и британской общественности от проблем с ведением переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Россия-24".
По его словам, ход переговоров по Brexit "славы госпоже Мэй и ее правительству не прибавил".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.