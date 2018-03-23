Премьер Ирландии: в ЕС предложили продлевать санкции против России на год

РИА НОВОСТИ. ПРЕМЬЕР ИРЛАНДИИ: В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ НА ИНЦИДЕНТ В СОЛСБЕРИ В ЕС ВЫСКАЗЫВАЛАСЬ ИДЕЯ ПРОДЛЕВАТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НА ГОД, А НЕ НА ПОЛГОДА