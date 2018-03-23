В Норвегии хотят запретить в школах и вузах закрывающую лицо одежду

МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии в пятницу внесло в парламент страны законопроект, согласно которому в школах, детских садах, высших учебных заведениях и ряде других учреждений будет запрещено носить закрывающую лицо одежду, например, никаб или бурку, говорится в сообщении министерства по вопросам знаний королевства.

"Запрет на использование предметов одежды, закрывающих лицо, будет способствовать более открытому общению с маленькими детьми, школьниками и мигрантами в процессе обучения. Это имеет большое значение для создания комфортной атмосферы для получения образования", — приводятся в сообщении слова министра по вопросам знаний и интеграции Яна Туре Саннера.

Предполагается, что подобная мера может быть введена только на время обучения.

В сообщении говорится, что запрет предлагается распространить на школьников, студентов и персонал в учреждениях образования как в частном, так и в государственном секторе. Также закрывать лицо будет запрещено во время внешкольных занятий, игр с детьми и в ряде других случаев. "В детских садах сотрудники не должны будут закрывать лицо на протяжении всего рабочего дня, поскольку детям необходимо открытое и безопасное общение", — говорится в пояснении.

По мнению авторов закона, им удалось найти баланс между нуждами образовательного процесса и правами человека. Отмечается, что в некоторых районах запрет может быть введен на местном уровне – в частности, это уже сделано в Остфолде и Акерсхюсе, в школах Осло.

"Норвегия может стать первой страной в северной Европе, которая введет запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды, таких, как никаб или бурка. Норвегия является открытым обществом, где мы должны видеть лицо друг друга", — приводятся в сообщении слова министра финансов Норвегии Сива Йенсена.

По мнению правительства, на местах необходимо оценить реакцию на предлагаемые меры. Впоследствии, возможно, к нарушителям запрета будут применяться жесткие санкции вплоть до отчисления из вуза или лишения места на работе. Если парламент одобрит это предложение, запрет может начать действовать уже в августе.