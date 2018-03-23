Американский прокурор обвинил Иран в причастности ко взлому сервера ООН

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила 9 иранцам обвинения во взломе серверов ООН и правительства США, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман.

"Их жертвами стали министерство труда, ООН и федеральная комиссия по регулированию энергетики", — сказал Берман.

По его словам, хакеры взломали также 36 крупных компаний во всех секторах, включая юридические, финансовые, медицинские, биотехнологические и другие.

Ранее первый замгенпрокурора Род Розенстайн заявил, что та же группа взломала 320 университетов в 22 странах, похитив информацию на 3,4 миллиарда долларов. По его словам, они работали от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — иранской государственной военизированной организации.

Минфин США внес в список санкций 9 иранцев и упомянутый институт, а также еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.