Ученых озадачила "курящая" слониха

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученых, наблюдающие за жизнью тигров в индийском национальном парке Nagarahole, озадачил видеоролик, на котором слониха исторгает из себя "клубы дыма".

Видео они обнаружили, просмотрев отснятый материал с одной из фотоловушек, установленых в парке. Поведение животного ученые охарактеризовали как "необычное".

"Я думаю, слониха пытался проглотить древесный уголь, — заявил Варун Госвами, специалист по слонам из Общества сохранения дикой природы (WCS). — Похоже, она подбирает кусочки с земли, выдувая пепел, попавшую ей в рот вместе с ними, и проглатывает все остальное".

Древесный уголь может приносить пользу при употреблении внутрь животными — в частности, он является хорошим слабительным.