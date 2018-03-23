Парламент Армении принял закон, определяющий новую структуру правительства

ЕРЕВАН, 23 мар – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в пятницу приняло во втором и окончательном чтении закон "О структуре и деятельности правительства", определяющий новый состав кабмина.

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата, против – 26. Согласно положениям нового закона, в правительство войдут премьер-министр, первый вице-премьер, два вице-премьера и 17 министерств вместо прежних 18. Ликвидируется министерство международной экономической интеграции и реформ, глава которого Ваче Габриелян занимает в нынешнем правительстве поста вице-премьера.

В законопроекте отмечается, что правительственные заседания должны проходить за закрытыми дверями, при этом по решению премьера часть заседаний может проходить в открытом режиме. Также, согласно законопроекту, члены правительства без разрешения премьера не имеют права публиковать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса.

Ранее министр юстиции страны Давид Арутюнян заявил журналистам, что в любой стране правительство проводит закрытые заседания, что позволяет более откровенно и критично подходить к предложениям членов кабмина.

Действующий президент Армении Саргсян завершает свой президентский срок. Как сообщил спикер парламента Ара Баблоян, новоизбранный глава государства Армен Саркисян вступит в должность 9 апреля. После завершения президентского срока Саргсяна вступит в силу новый текст конституции, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента станут представительскими. Выборы премьера запланированы на 17 апреля.