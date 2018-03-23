В Британии осудили мужчину, хранившего у себя дома 250 бомб

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Судья королевского суда Бристоля приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, который хранил у себя дома 250 самодельных взрывных устройств, сообщает газета Daily Mail.
Склад боеприпасов был обнаружен осенью прошлого года, когда в доме Фернандеса сработало одно из взрывных устройств. Работающие на месте взрыва полицейские и пожарные обыскали его дом и эвакуировали соседей. Сам Фернандес в результате взрыва получил сильные ожоги и провел две недели в больнице.
Как заявила прокурор Рейчел Дрейк, обвиняемый не руководствовался террористическими мотивами, однако испытывал большой интерес к взрывчатке. Судья постановил, что взрыв произошел случайно и Фернандес не хотел подвергать риску других людей.