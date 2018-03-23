РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Завербована": коллеги Савченко по Раде предположили, на кого она работает

Сюжет:
Задержание Надежды Савченко (50)
16:0323.03.2018
(обновлено: 16:06 23.03.2018)
19785
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной Рады считают, что за деятельностью ее коллеги Надежды Савченко на Украине стоят могучие покровители, однако единства мнений в вопросе о том, кто именно ей помогает, среди народных избранников нет. Об этом сообщает ТСН.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Савченко объявила голодовку

Член партии "Народный фронт" Сергей Пашинский уверен, что Савченко действует по указке из Москвы: "К сожалению, она была завербована, и, к сожалению, она сейчас четко работает на страну-агрессора. По деталям. Как только она вышла из плена, первое, что она сделала, – проехала по Западной Европе и США с одним месседжем: Украине нельзя давать оружие", — отметил нардеп.

С ним в этом согласны многие политики.

Коллега Пашинского по партии Виктория Сюмар обратила внимание на то, что покровители Савченко многое сделали для изменения ее образа.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Напугать не удастся": на Украине задержали Савченко

"Очевидно, с ней очень серьезно поработали. Я с ней общалась в зале не один раз и знаю, как она говорит обычно. Это сложно сопоставимые предложения. Ей трудно сформулировать свою мысль", — заявила депутат.
Ее мнение также разделяет член фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Рудик. Он отметил, что Савченко за короткий период после возвращения из тюрьмы кардинально изменила свою модель поведения. По его мнению, это невозможно без помощи извне.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В МВД Украины хотят проверить причастность Медведчука к делу Савченко

Внефракционный депутат Владимир Парасюк считает, что за спиной Савченко стоит лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. "Я думаю, она точно связалась с людьми, которые ей навязали мнение, что она должна спасти Украину, даже если ей нужно пойти на непопулярные и очень рискованные шаги. Относительно финансирования, то ни для кого не секрет, что Медведчук был причастен", — сказал он. При этом украинские СМИ называют Медведчука кумом Путина — якобы Владимир Путин крестил его дочь Дарью.

Авторы ролика также обратили внимание на то, что во время своего задержания, когда Савченко пешком шла к зданию СБУ, ее сестра постоянно разговаривала с кем-то по телефону, описывая происходящее. По их мнению, она получала от собеседника указания и передавала их Надежде.

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Захарова напомнила Западу о хэштеге #FreeSavchenko

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Взорвать Верховную раду и президента. За что задержали Надежду Савченко

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована Путиным, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Век воли не видать
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
dr.domino2016
Сейчас доказывать не модно,достаточно сказать "мне так кажется",или "мне померещилось"...
16:19
23.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена