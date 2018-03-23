"Завербована": коллеги Савченко по Раде предположили, на кого она работает

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной Рады считают, что за деятельностью ее коллеги Надежды Савченко на Украине стоят могучие покровители, однако единства мнений в вопросе о том, кто именно ей помогает, среди народных избранников нет. Об этом сообщает ТСН.

Член партии "Народный фронт" Сергей Пашинский уверен, что Савченко действует по указке из Москвы: "К сожалению, она была завербована, и, к сожалению, она сейчас четко работает на страну-агрессора. По деталям. Как только она вышла из плена, первое, что она сделала, – проехала по Западной Европе и США с одним месседжем: Украине нельзя давать оружие", — отметил нардеп.

С ним в этом согласны многие политики.

Коллега Пашинского по партии Виктория Сюмар обратила внимание на то, что покровители Савченко многое сделали для изменения ее образа.

"Очевидно, с ней очень серьезно поработали. Я с ней общалась в зале не один раз и знаю, как она говорит обычно. Это сложно сопоставимые предложения. Ей трудно сформулировать свою мысль", — заявила депутат.

Ее мнение также разделяет член фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Рудик. Он отметил, что Савченко за короткий период после возвращения из тюрьмы кардинально изменила свою модель поведения. По его мнению, это невозможно без помощи извне.

Внефракционный депутат Владимир Парасюк считает, что за спиной Савченко стоит лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. "Я думаю, она точно связалась с людьми, которые ей навязали мнение, что она должна спасти Украину, даже если ей нужно пойти на непопулярные и очень рискованные шаги. Относительно финансирования, то ни для кого не секрет, что Медведчук был причастен", — сказал он. При этом украинские СМИ называют Медведчука кумом Путина — якобы Владимир Путин крестил его дочь Дарью.

Авторы ролика также обратили внимание на то, что во время своего задержания, когда Савченко пешком шла к зданию СБУ, ее сестра постоянно разговаривала с кем-то по телефону, описывая происходящее. По их мнению, она получала от собеседника указания и передавала их Надежде.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована Путиным, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.