РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Самая ястребиная администрация: США идут на торгово-дипломатическую войну

16:0023.03.2018
(обновлено: 16:08 23.03.2018)
03441
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп перед подписанием президентского меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018Президент Дональд Трамп перед подписанием президентского меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Назначение нового помощника по нацбезопасности президента США укладывается в логику формирования команды Дональда Трампа – теперь это настоящий боевой отряд, который будет воевать, считают российские эксперты. Пока что войны будут торговыми и дипломатическими.

Холодная война диктует свои законы

Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену во внешнеполитической команде. Экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Джина Хаспел
© AP Photo / CIA
Кровавая Джина, Могильщик и другие: пыточная команда Трампа
Предыдущей рокировкой была замена госсекретаря Рекса Тиллерсона, кстати, кавалера российского ордена Дружбы, на директора ЦРУ Майка Помпео. Самого Помпео, в свою очередь, должна сменить Джина Хаспел. И хотя Хаспел в случае утверждения конгрессом станет первой женщиной во главе ЦРУ, многие комментаторы вместо радости за победу американского феминизма обратили внимание на другой факт — Хаспел имеет репутацию сторонницы применения пыток к особо опасным и интересным ЦРУ заключенным.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) даже попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.

Надолго не задержался
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Надолго не задержался

"С назначением Помпео дружный коллектив отставных генералов (министра обороны США Джеймса) Мэттиса… и (главы аппарата президента Джона) Келли ждет прекрасное пополнение. Все выглядит целостно и органично. Невероятно военизированная администрация, что и нужно для холодной войны", — отметил главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"У нас холодная война. Она диктует свои законы. Противостояние (США с РФ) носит уже вполне системный характер", — считает он.

Не перечить Трампу, ругать весь мир

Не успели эксперты и американский истеблишмент "переварить" замену Тиллерсона на Помпео, как новая замена — Макмастера на Болтона.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Идеальный шторм". Американист о новых назначениях в Госдепе и ЦРУ

Джон Болтон считается единомышленником Трампа, который постарается ему не перечить, как и Помпео на посту госсекретаря. Таким образом, Трамп все увереннее проводит свою линию, избавляясь от тех, кто хотел его контролировать, перечил ему или даже просто производил подобное впечатление.

При этом предшественник Болтона, Макмастер, обладал репутацией куда более осторожного советника. Судя по всему, именно Макмастер отговаривал Трампа от наиболее резких шагов по Ирану и КНДР, тогда как послужной список Болтона никак не позволяет обвинить его в сдержанности — ни в советах, ни в высказываниях.

© AP Photo / Julie JacobsonАмериканский политик Джон Болтон
© AP Photo / Julie Jacobson
Американский политик Джон Болтон

Болтон сделал карьеру в госдепе и минюсте при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем. Он был одним из основных апологетов вторжения США в Ирак в 2003 году на основании разведданных о наличии у Багдада оружия массового уничтожения. Разведданные оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор, и США не могут полностью вывести оттуда свои войска и избавиться от обременительной поддержки слабого иракского правительства. Болтон не считает, что ошибался в необходимости вторжения в Ирак.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН — организации, к которой он в целом относился резко отрицательно. По его словам, "нет никакого ООН", а все страны должны идти за "настоящим лидером" в лице США.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
Эксперт о перестановках в правительстве США: Трамп - авторитарный президент
Сейчас реакция в американском истеблишменте у всех взбудораженная. Известный комментатор Фред Каплан назвал свою статью в издании Slate "Время впадать в панику": "Назначение Джона Болтона направляет нас на тропу войны".

Политолог Лукьянов назвал Болтона личностью "очень маркированной". "Известен как несгибаемый националист и видный член команды неоконсерваторов. Терпеть не может ООН, его назначение послом туда было своеобразным троллингом со стороны Буша. Любитель менять режимы (в Ираке в частности), убежденный противник иранской ядерной сделки, зато сторонник ударов по Ирану и Северной Корее для смены там режимов… Сторонник силовой политики — в отношении Китая и России", — охарактеризовал он нового назначенца.

"США двигаются в очень определенном направлении. Слово "война" — если не вооруженная, то хотя бы торговая — употребляется все чаще. И кадры как на подбор", — отметил Лукьянов.

Эксперт напомнил также, что в свою бытность замгоссекретаря Болтон пытался развалить Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) за позицию, не соответствующую интересам США.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

Европа — союзник, главный удар — по Китаю и Ирану

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Встать в строй! Трамп приберет к рукам "Голос Америки"
Лукьянов также обратил внимание, что буквально накануне Трамп внял мольбам сторонников трансатлантического союза и решил не вводить повышенные пошлины на сталь и алюминий в отношении Европейского союза.

"В Брюсселе и Берлине вздох облегчения, торговой войны не будет. Это означает, что, во-первых, администрация США сосредоточится на Китае — это направление главного удара. Во-вторых, от Европы теперь потребуют гораздо более высокой степени дисциплины. Мы пошли вам навстречу, будьте любезны ценить", — прогнозирует Лукьянов.

По его прогнозу, наиболее вероятная жертва нового назначения — договоренности с Ираном. "Трамп их подвесил, и если теперь совет помощника что-то будет значить, жить им осталось недолго", — прогнозирует эксперт.

С ним согласен главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев: "Весь потенциал ненависти выльется на Иран".

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен

"Вопрос об иранской сделке будет решен очень быстро. Начнется давление на участников иранской сделки с целью ее пересмотра, да собственно, оно уже началось. Главное требование — сделать эту сделку постоянной. Второе требование США — чтобы Иран прекратил внешнеполитическую активность в регионе, в Сирии, в частности. Главное, что будет происходить — усиление давления на другие страны. В итоге, я думаю, все это сорвется так или иначе и военное решение этой проблемы будет очень возможно",  заключил Межуев.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao
Торговая война между США и Китаем скажется на всем мире, считают эксперты

"Самая ястребиная администрация за последние 50 лет"

По оценке Межуева, "назначение Болтона — это абсолютное движение Соединенных Штатов и республиканской партии в сторону принятия неоконсервативной идеологии".

"Это самая "ястребиная" администрация за последние 50 лет, намного более "ястребиная", чем предыдущие. Даже администрация Буша-младшего была менее "ястребиная", — считает он.

По его оценке, Трамп явно не любит людей, заслуживших признание либерального истеблишмента, и поэтому он выбирает в свою команду, "грубо говоря, отморозков", отметил Межуев. Болтона не любили ни демократы, ни республиканцы, напоминает эксперт, он не пользовался популярностью и у медиа.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать

"У Трампа есть обида на истеблишмент. Он выбирает фигуры немножко похожие на самого себя, немножко maverick", — заявил Межуев РИА Новости.

Человеку такого толка, как Трамп, легче продвигать более "ястребиную" политику, и это было давно понятно, говорит аналитик. Президент видит, что миролюбивые шаги не пользуются популярностью в его партии, отмечает эксперт.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена