В ДНР заявили, что сбили беспилотник польского производства

ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат Fly eye польского производства, который корректировал минометный огонь украинских силовиков по селу Саханка на юге республики, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В течение двух дней украинские силовики обстреливали жилые кварталы Саханки из 120-миллиметрового миномета. Огонь велся круглосуточно и корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата Fly eye. Нашим военнослужащим удалось его сбить, после чего обстрел сразу прекратился", — сказал Басурин.

Он заявил, что к этому летательному аппарату технически можно прикрепить взрывоопасные предметы. "Этот БПЛА заводского производства… Произведен он не на Украине, а в Польше… Основная его функция — это разведка. Но если посмотреть на его характеристики, полезная масса, которую он может поднимать, — это порядка 2 килограммов. Можно прицепить взрывное устройство, и подлетая, он может его сбрасывать", — сказал Басурин.