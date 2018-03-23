В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола

БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. Гражданин России Рустам Абдурахманов, находившийся в международном розыске по линии российского Национального центрального бюро Интерпола, задержан правоохранительными органами Таиланда, заявил в пятницу на пресс-конференции в Бангкоке начальник главного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Суттхипхонг Вонгпин.

Пресс-конференция в здании главного управления была посвящена задержаниям фигурантов международного розыска на территории Таиланда, осуществленным в последние недели.

В России Абдурахманов, 1983 года рождения, уроженец Махачкалы, задержанный 20 марта, обвиняется в нескольких эпизодах вооруженного разбоя, сообщил генерал. Российский суд применил к нему меру пресечения в виде взятия под стражу заочно еще в 2016 году. Международный розыскной ордер Интерпола с "красным углом" был выпущен в его отношении в феврале текущего года, добавил начальник главного управления иммиграционной полиции.