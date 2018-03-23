В финском городе Оулу человек с оружием проник в школу

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Полиция финского города Оулу проводит спецоперацию по поиску и задержанию человека с огнестрельным оружием, который зашел в одну из школ города, сообщает полиция.

"Полиция получила информацию о подозрительном человеке с огнестрельным оружием. Человек пришел в одну из школ. Полицейские проверяют школу и прилегающую территорию. Всех просят покинуть данный район или оставаться в зданиях до дополнительного уведомления", — говорится в сообщении.

Как видно на кадрах видеосъемки телеканала MTV3, на месте находится не менее шести микроавтобусов полиции.