Пекин отреагировал на заход американского эсминца в Южно-Китайское море

Минобороны КНР обвинило США в подрыве своего суверенитета и безопасности в связи с заходом эсминца Mustin в акваторию Южно-Китайского моря

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