СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV.

"Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", — сообщил диктор.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и еще один или двое получили ранения.

Prise d'otage dans l'Aude: il y aurait deux victimes dans le supermarché selon le maire de Trèbes pic.twitter.com/CcbTvVsb8Q — BFMTV (@BFMTV) 23 марта 2018 г.

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