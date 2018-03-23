Захвативший заложников в магазине во Франции заявил о приверженности ИГ*

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, заявил о приверженности "Исламскому государству"*, передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что около 11.15 местного времени (13.15 мск) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од.

Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция.

*Террористическая организация, запрещенная в России