Вдова Вороненкова назвала имя заказчика его убийства

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что к убийству супруга причастен отец ее детей Владимир Тюрин. Такое заявление она сделала в интервью каналу ТСН в годовщину гибели Вороненкова.

"Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса", — сказала Максакова.

По ее словам, ей регулярно поступали угрозы от Тюрина.

"Он и звонил, и орал, и при людях все это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. Так не доставайся же ты никому", — пояснила вдова.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете России видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

