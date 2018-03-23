В Сети посмеялись над новым американским лазерным оружием

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пользователи YouTube шутят над видео, в котором показана работа нового американского лазера, разрабатываемого Пентагоном.

Новинка, которая сейчас находится на ранних стадиях разработки, создается в рамках Объединенной программы нелетального оружия. По словам журналиста издания Defense One Патрика Такера, опубликовавшего видео, это оружие будет буквально создавать слова из воздуха, изменяя структуру атомов.

В ролике лазер издает звуки, которые сам Такер описывает как "терзаемая рация". У пользователей YouTube есть свои версии на этот счет.

"Посмотрите на это, они сделали долбанный модем", — пишет Gonzalo Cisternas.

"Никогда не любил дабстеп (музыкальный жанр — ред.). Скриллексу (самый известный исполнитель в этом жанре — ред.) пора остановиться", — пишет Ton.

"Что это было? Я не смог вас услышать из-за самого раздражающего звука в мире. Скорее похоже на уменьшенную версию "Звезды Смерти" (орбитальная боевая станция из "Звездных войн" — ред.) ", — пишет TheOriginalMakaaka.

"Я думаю, звук можно описать как "сломанная "Денди" (игровая приставка — ред.) и "модем с наборным вызовом", — пишет Ulysses D'Amboise.

"Круто, они сделали умирающую восьмибитную игру", — добавляет он.

"Сигнализация на моей машине должна быть такой же эффективной", — пишет markmezo.

"Второй звук — болтовня пришельцев", — пишет Mike King.

"Несмотря на все достижения в лазерных технологиях, они все еще не могут издвать звук "пиу-пиу", — жалуется realistindeial.

"Если его миссия — раздражать людей так, что мама не горюй, миссия выполнена", — пишет HaloMan Searching For Truth.

Некоторые пользователи настроены более серьезно — в частности, Jack Burton задается вопросом о том, какой вообще смысл в этой технологии, а Manuel Antonio Hernandez беспокоится, что эту нелетальную технологию очень легко превратить в летальную.

Как отмечет журналист Defense One, Пентагон планирует использовать технологию для того, чтобы не давать людям подбираться к контрольно-пропускным пунктам и просто чтобы "напугать их до одури".