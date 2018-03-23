Савченко объявила голодовку

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Надежда Савченко на заседании суда в Киеве заявила, что объявляет голодовку.
"Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", — сказала Савченко, когда суд дал ей слово ответить на предъявленные обвинения.
Савченко задержали накануне в здании Рады, после лишения депутатской неприкосновенности. Она заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат добровольно. Это бы означало предательство украинского народа, пояснила она.
Также задержанная заведомо отказалась от сделки со следствием, даже если ей поступит такое предложение.
В чем обвиняют Надежду Савченко
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде и правительственном квартале. Для этого они якобы составили поэтапный план действий с применением оружия, в том числе гранатометов и минометов.
По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.