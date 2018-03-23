Савченко объявила голодовку

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Надежда Савченко на заседании суда в Киеве заявила, что объявляет голодовку.

Шевченковский районный суд избирает меру пресечения депутату, которую Генпрокуратура просит посадить под арест на два месяца.

"Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", — сказала Савченко, когда суд дал ей слово ответить на предъявленные обвинения.

Савченко задержали накануне в здании Рады, после лишения депутатской неприкосновенности. Она заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат добровольно. Это бы означало предательство украинского народа, пояснила она.

Также задержанная заведомо отказалась от сделки со следствием, даже если ей поступит такое предложение.

В чем обвиняют Надежду Савченко

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде и правительственном квартале. Для этого они якобы составили поэтапный план действий с применением оружия, в том числе гранатометов и минометов.

При этом ранее Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Но все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель — "показать властям, что они тоже смертны", уточняла Герой Украины.

По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.