На юге Франции мужчина захватил заложников в супермаркете

Захват заложников во Франции (5)

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный захватил заложников в супермаркете во французском департаменте Од, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.

Сообщается, что мужчина вооружен.

"Полиция проводит спецоперацию в районе (супермаркета) Super U в (коммуне) Треб", — говорится в официальном Twitter местных властей. Район проведения операции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 марта 2018 г.

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